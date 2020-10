Luis Badela | Victoria Line ed Earl’s Court | il grande ritorno del “Tizio con didascalia”

Leggi su bufale

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Esiste un tipo di bufala particolarmente odiosa: la storia died Earl’svi rientra in pieno. Parliamo del famoso meme del Tizio con didascalia. Siamo su Internet, un posto magico dove nessuno controlla, nessuno verifica. Noi Fact Checker, che cerchiamo di portare ordine in questa fogna, veniamo presi a martellate come il Grillo da Pinocchio. Quindi abbiamo visto più volte didascalie a caso appese sotto volti di persone a caso. Ricorderemo per sempre quando Junkyard Dog, noto wrestler famoso per essere apparso nel cartone animato “Hulk Hogan e i Campioni del Wrestling” tra gli eponimi campioni amici ed alleati di Hogan divenne un parente della Kyenge. E di lì le cose non poterono che peggiorare. Siamo arrivati al punto in cui se noi stessi ...