Luigi Di Maio ha davvero detto che «le auto blu sono il male del mondo», ma oggi le utilizza nel rispetto dei protocolli di sicurezza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Mercoledì 21 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 20 ottobre su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica contiene un'immagine che attribuisce a Luigi Di Maio la frase «Le auto blu sono il male assoluto, se mi vedete in auto blu linciatemi», datata 21 marzo 2013. La presunta citazione è accompagnata da un testo che recita: «Viaggiava con il treno in seconda classe. Entrato nella scatola, fotografo personale a 35mila euro e Audi A8 presidenziale con autista». Si tratta di una notizia vera. La citazione attribuita al ministro degli Esteri Luigi Di Maio è riportata in due ...

