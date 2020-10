Lucia Bramieri, parla Daniele Pompili: “La nostra frequentazione è vera, Floriana è gelosa” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gossipetv incontra il modello, influencer e attore, che svela i retroscena del legame sbocciato da poco con l'ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d'Urso. L'articolo Lucia Bramieri, parla Daniele Pompili: “La nostra frequentazione è vera, Floriana è gelosa” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gossipetv incontra il modello, influencer e attore, che svela i retroscena del legame sbocciato da poco con l'ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d'Urso. L'articolo: “Laè gelosa” proviene da Gossip e Tv.

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Cosa ne pensa Lucia Bramieri sulla differenza d'età in amore? ?? Ce lo racconta nella #cabinarossa di #Pomeriggio5! https:/… - pomeriggio5 : Cosa ne pensa Lucia Bramieri sulla differenza d'età in amore? ?? Ce lo racconta nella #cabinarossa di #Pomeriggio5! - amanda_morganti : A #Pomeriggio5 c’è Lucia Bramieri ed è subito: “Lucia Bramieri prima vigilessa donna di Milano” Chi sa sa chi non sa peccato #gfvip -