Luca Zaia diretta: 'Non c'è emergenza, il 97% non ha sintomi, evitare psicosi e nuovo lockdown' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Leggo che la ministra Azzolina dice 'non se ne parla'. Ok, vedremo, se magari le cose dovessero peggiorare sperando non ci si ritrovi a chiudere le scuole'. SPORT 'Non cambia nulla per il Veneto ... Leggi su ilgazzettino (Di giovedì 22 ottobre 2020) Leggo che la ministra Azzolina dice 'non se ne parla'. Ok, vedremo, se magari le cose dovessero peggiorare sperando non ci si ritrovi a chiudere le scuole'. SPORT 'Non cambia nulla per il Veneto ...

TgrRai : #coronavirs #Veneto. “Entro lunedì emetterò un’ordinanza con restrizioni, non da #lockdown, ma comunque in grado di… - fattoquotidiano : Per Vittorio De Micheli, direttore dell’Ats (Azienda tutela della salute) di Milano, Immuni è solo “una rottura di… - Ladygalga1 : RT @ChiodiDonatella: #COVID: UN DILUVIO DI NOTIZIE, MA LA QUALITA'? IERI AL #TG2POST CON #ZAIA 'FINALMENTE INFORMAZIONE' La concretezza de… - infoitinterno : '30mila tamponi al giorno, oltre certi limiti è impossibile': lo sfogo di Luca Zaia - primogiornale : Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato oggi durante la conferenza sull'emergenza Covid, tornato da ier… -