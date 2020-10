L’ordinanza che prevede dal 21 ottobre la riapertura delle scuole in Campania è falsa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il 19 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe l’«ordinanza n.81 del 18 ottobre 2020» emanata dalla Regione Campania in cui si «ordina la riapertura delle scuole in tutto il territorio della regione … a partire da mercoledì 21ottobre 2020 nelle seguenti modalità: entrata alle ore 9. Uscita alle ore 16». Nel documento si legge anche che «ogni scuola avrà classi con un massimo di 10 alunni». Il riferimento è all’iniziativa messa in atto dalla Regione per contrastare l’aumento dei contagi di nuovo coronavirus: dal 16 al 30 ottobre nelle scuole e presso le università (fatta eccezione per il primo anno) ... Leggi su facta.news (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il 192020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe l’«ordinanza n.81 del 182020» emanata dalla Regionein cui si «ordina lain tutto il territorio della regione … a partire da mercoledì 212020 nelle seguenti modalità: entrata alle ore 9. Uscita alle ore 16». Nel documento si legge anche che «ogni scuola avrà classi con un massimo di 10 alunni». Il riferimento è all’iniziativa messa in atto dalla Regione per contrastare l’aumento dei contagi di nuovo coronavirus: dal 16 al 30nellee presso le università (fatta eccezione per il primo anno) ...

