L'opposizione democratica in Bielorussia ha vinto il premio Sacharov 2020

L'opposizione democratica in Bielorussia, rappresentata dal Consiglio di coordinamento ha vinto il premio Sacharov 2020 per la libertà di pensiero. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli durante la sessione plenaria da remoto. La Conferenza dei Presidenti, l'organo che riunisce il presidente del Parlamento europeo e dai presidenti degli eurogruppi ha deciso di conferire al Consiglio di coordinamento, un'iniziativa di donne coraggiose e di personalità politiche e della società civile, il premio che dal 1988 assegna, ogni anno, alle organizzazioni che dedicano la loro vita alla difesa dei diritti umani e delle libertà individuali.

