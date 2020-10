Lombardia, Sala guida la rivolta contro la didattica a distanza. Azzolina a Fontana: «Garantisca il diritto all’istruzione». Il governatore: «Nessun passo indietro» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)La Regione Lombardia non indietreggia. La didattica a distanza per le scuole superiori resta, nonostante gli appelli giunti da più parti. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha scritto una lettera al governatore lombardo Attilio Fontana per chiedere di trovare «soluzioni differenti da quelle adottate nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e del diritto allo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse». Ferma la replica di Fontana: «Visti e considerati i dati relativi alla curva epidemiologica della Lombardia, correlati alla situazione del sistema del trasporto pubblico locale, con particolare ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)La Regionenon indietreggia. Laper le scuole superiori resta, nonostante gli appelli giunti da più parti. La ministra dell’Istruzione Luciaha scritto una lettera allombardo Attilioper chiedere di trovare «soluzioni differenti da quelle adottate nel rispetto delalla salute dei cittadini e delallo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse». Ferma la replica di: «Visti e considerati i dati relativi alla curva epidemiologica della, correlati alla situazione del sistema del trasporto pubblico locale, con particolare ...

