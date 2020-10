Lombardia, “Mia madre, malata di leucemia acuta e immunodepressa, non può fare il vaccino perché mancano le dosi” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Con l’acuirsi dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, il vaccino antinfluenzale è diventato un alleato ancora più importante e fondamentale per le persone ad altro rischio. È il caso di Claudia Salmaso, una signora di 75 anni malata di leucemia acuta e immunodepressa. Essendo paziente oncologica e over65, la signora è considerata “soggetto fragile“. Avrebbe diritto alla vaccinazione, ma al momento è in attesa. “Il medico di base mi ha detto che non sono arrivati i lotti e che quindi non può somministrarle il vaccino. Sono arrivate soltanto 80 fiale su 400 pazienti che lui ha in cura. Mia mamma per prognosi ha pochi mesi quindi devo fare tutto in fretta perché più tempo ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Con l’acuirsi dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, ilantinfluenzale è diventato un alleato ancora più importante e fondamentale per le persone ad altro rischio. È il caso di Claudia Salmaso, una signora di 75 annidi. Essendo paziente oncologica e over65, la signora è considerata “soggetto fragile“. Avrebbe diritto alla vaccinazione, ma al momento è in attesa. “Il medico di base mi ha detto che non sono arrivati i lotti e che quindi non può somministrarle il. Sono arrivate soltanto 80 fiale su 400 pazienti che lui ha in cura. Mia mamma per prognosi ha pochi mesi quindi devotutto in fretta perché più tempo ...

