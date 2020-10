Locatelli: «Il Sassuolo ha creduto in me, mentre gli altri no. Dobbiamo puntare all’Europa» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport tracciando un bilancio della sua carriera. Queste le sue parole Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del centrocampista del Sassuolo. Sassuolo – «Mi trovo bene giocando a due ma anche a fare la mezz’ala, non è il ruolo ma è come viene interpretato che mi caratterizza. Dovrei fare più gol, è chiaro, è un mio obiettivo quest’anno. Il Sassuolo ha dimostrato di credere in me dopo che alcuni non avevano più creduto in me» NAZIONALE – «Nazionale? La Nazionale non la regalano, va conquistata ogni domenica e poi va riconquistata. È un motivo d’orgoglio avere altri due compagni con me, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Manuelha parlato ai microfoni di Sky Sport tracciando un bilancio della sua carriera. Queste le sue parole Manuelha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del centrocampista del– «Mi trovo bene giocando a due ma anche a fare la mezz’ala, non è il ruolo ma è come viene interpretato che mi caratterizza. Dovrei fare più gol, è chiaro, è un mio obiettivo quest’anno. Ilha dimostrato di credere in me dopo che alcuni non avevano piùin me» NAZIONALE – «Nazionale? La Nazionale non la regalano, va conquistata ogni domenica e poi va riconquistata. È un motivo d’orgoglio averedue compagni con me, ...

