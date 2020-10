Lo scandalo Hunter fa tremare Biden

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il direttore dell’intelligence nazionale John Ratcliffe ha smentito, nei giorni scorsi, che il laptop appartenente ad, figlio del candidato democratico Joe, faccia “parte di una campagna di disinformazione russa “, come invece aveva suggerito il presidente comitato dei servizi segreti della Camera, il democratico Adam Schiff. Secondo Ratcliffe l’accusa di Schiff è … InsideOver.

TommyBrain : Scenari:FBI e materiale pedopornografico: lo scandalo degli hard disk di Hunter Biden si allarga ed approfondisce - IacobellisT : Scenari:FBI e materiale pedopornografico: lo scandalo degli hard disk di Hunter Biden si allarga ed approfondisce - Daniela19633 : RT @Lucilla_888: ?? 'MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO: LO SCANDALO DEGLI HARD DISK DI HUNTER BIDEN SI ALLARGA ED APPROFONDISCE' ??SCUSATE ERRORE C… - MarcoPuccinell1 : RT @Lucilla_888: ?? 'MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO: LO SCANDALO DEGLI HARD DISK DI HUNTER BIDEN SI ALLARGA ED APPROFONDISCE' ??SCUSATE ERRORE C… -

Ultime Notizie dalla rete : scandalo Hunter

Formiche.net

Troppo tardi. Per fortuna di Biden e del partito democratico che ha voluto imporlo come candidato presidente (non avevano nessun altro) FBI e media stanno attivamente insabbiando l’enorme scandalo.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta esercitando pressioni sul procuratore generale William Barr perché indaghi su ...