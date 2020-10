Liverpool, Klopp: “Potevamo fare meglio, ma contava vincere” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Abbiamo fatto abbastanza per vincere. Questo è ciò di cui avevamo bisogno. Penso che le due squadre avrebbero potuto fare meglio”. Il commento di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool che ha parlato dopo il successo dei suoi nella sfida di Champions League 2020/2021 contro l’Ajax. “È stato complicato. Il prato era pesante e fangoso. Tre giorni fa era completamente diverso. Sono soddisfatto del risultato. Non abbiamo giocato un calcio radioso, ma abbiamo tre punti”. Ha concluso l’ex allenatore del Dortmund. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Abbiamo fatto abbastanza per vincere. Questo è ciò di cui avevamo bisogno. Penso che le due squadre avrebbero potuto”. Il commento di Jurgen, tecnico delche ha parlato dopo il successo dei suoi nella sfida di Champions League 2020/2021 contro l’Ajax. “È stato complicato. Il prato era pesante e fangoso. Tre giorni fa era completamente diverso. Sono soddisfatto del risultato. Non abbiamo giocato un calcio radioso, ma abbiamo tre punti”. Ha concluso l’ex allenatore del Dortmund.

