LIVE Vuelta a Espana 2020, Lodosa-La Laguna Negra in DIRETTA: altro arrivo in salita, Roglic favorito (Di giovedì 22 ottobre 2020) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa della Vuelta a España 2020: la Lodosa-La Laguna Negra di 166 chilometri. Altra giornata movimentata, con due Gran Premi della Montagna, di cui il secondo, La Laguna Negra, che verrà scalato per la prima volta. Non è una salita di quelle che fa arrivare i corridori uno alla volta, ma che è sicuramente sfiancante: più di otto chilometri di ascesa, con le pendenze che salgono piano piano fino a toccare il 10% negli ultimi 1500 metri. La maglia roja Primoz Roglic si è dimostrato finora il più forte in questi primi giorni, coadiuvato da una grande Jumbo-Visma. Sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradella terza tappa dellaa España: la-Ladi 166 chilometri. Altra giornata movimentata, con due Gran Premi della Montagna, di cui il secondo, La, che verrà scalato per la prima volta. Non è unadi quelle che fa arrivare i corridori uno alla volta, ma che è sicuramente sfiancante: più di otto chilometri di ascesa, con le pendenze che salgono piano piano fino a toccare il 10% negli ultimi 1500 metri. La maglia roja Primozsi è dimostrato finora il più forte in questi primi giorni, coadiuvato da una grande Jumbo-Visma. Sul ...

