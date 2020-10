LIVE Giro d’Italia 2020, Pinzolo-Laghi di Cancano in DIRETTA: si avvicina il Passo dello Stelvio! (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 13.44 Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt, Matthews Holmes (Lotto Soudal), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) hanno solo 3’52” di vantaggio sul gruppo maglia rosa, sempre tirato dalla Sunweb di Kelderman e Hindley. 13.43 19 km all’inizio dello Stelvio. 13.42 Vincenzo Nibali nelle prime posizioni del gruppo. Lo Squalo non dispone di una squadra in grado di imporre un’azione di ritmo sullo Stelvio. ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 13.44 Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt, Matthews Holmes (Lotto Soudal), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) hanno solo 3’52” di vantaggio sul gruppo maglia rosa, sempre tirato dalla Sunweb di Kelderman e Hindley. 13.43 19 km all’inizioStelvio. 13.42 Vincenzo Nibali nelle prime posizioni del gruppo. Lo Squalo non dispone di una squadra in grado di imporre un’azione di ritmo sullo Stelvio. ...

