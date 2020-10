LIVE Giro d’Italia 2020, Pinzolo-Laghi di Cancano in DIRETTA: Joao Almeida in crisi! (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 14.51 SI STACCA DI NUOVO Almeida! Perde contatto il portoghese! Mancano 10.5 km al GPM, da qui in poi la salita è sempre durissima! 14.50 Pozzovivo si è staccato già da un paio di km ed oggi quasi certamente uscirà dalla top10 in classifica generale. Per ora nel gruppetto degli uomini di classifica c’è anche Masnada. 14.49 Vincenzo Nibali si è piazzato alle spalle degli ultimi della Sunweb. Più aumenta l’altitudine e più lo Squalo va a nozze. 14.48 O’Connor al comando, Pedrero è secondo a 1’09”, a 1’30” il gruppetto maglia rosa. Almeida sempre nelle ultime posizioni, ora ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 14.51 SI STACCA DI NUOVO! Perde contatto il portoghese! Mancano 10.5 km al GPM, da qui in poi la salita è sempre durissima! 14.50 Pozzovivo si è staccato già da un paio di km ed oggi quasi certamente uscirà dalla top10 in classifica generale. Per ora nel gruppetto degli uomini di classifica c’è anche Masnada. 14.49 Vincenzo Nibali si è piazzato alle spalle degli ultimi della Sunweb. Più aumenta l’altitudine e più lo Squalo va a nozze. 14.48 O’Connor al comando, Pedrero è secondo a 1’09”, a 1’30” il gruppetto maglia rosa.sempre nelle ultime posizioni, ora ...

Eurosport_IT : La bellezza del #Giro è anche qui! ????????? Segui il live della 17a tappa: - giroditalia : ??The peloton is strung out with many riders already dropped. Follow live ?? - giroditalia : ???Da Pinzolo ai Laghi di Cancano nel Parco Nazionale dello Stelvio, una delle frazioni più dure della Corsa Rosa co… - SkySport : Il Giro sale sullo Stelvio: 18^ tappa LIVE - UgoBaroni : RT @giroditalia: ??The race enters the Stelvio National Park. Follow live -