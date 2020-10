LIVE Giro d’Italia 2020, Pinzolo-Laghi di Cancano in DIRETTA: 10 uomini al comando! Presente Filippo Ganna (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 11.52 In ottica maglia azzurra dei GPM, ricordiamo che, sfortunatamente, Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) ha dovuto abbandonare la corsa per alcuni problemi ad un ginocchio. Oramai la sfida per questa speciale classifica si è ridotta a Ruben Guerreiro (EF), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Ben O’Connor (NTT). 11.48 153 km al traguardo. EF Pro Cycling in testa al gruppo, seguita dalla Deceuninck-Quick Step di Joao Almeida. 11.45 Nel frattempo ricordiamo l’attuale top ten della classifica generale di questo Giro 2020: 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 71:41:18 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:17 3 – ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 11.52 In ottica maglia azzurra dei GPM, ricordiamo che, sfortunatamente, Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) ha dovuto abbandonare la corsa per alcuni problemi ad un ginocchio. Oramai la sfida per questa speciale classifica si è ridotta a Ruben Guerreiro (EF), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Ben O’Connor (NTT). 11.48 153 km al traguardo. EF Pro Cycling in testa al gruppo, seguita dalla Deceuninck-Quick Step di Joao Almeida. 11.45 Nel frattempo ricordiamo l’attuale top ten della classifica generale di questo: 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 71:41:18 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:17 3 – ...

Eurosport_IT : La bellezza del #Giro è anche qui! ????????? Segui il live della 17a tappa: - giroditalia : ?? Giro d'Italia Stage 16 ??Break, 28 riders ?? 9'10'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live > - giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 ?? Break, 28 riders ?? 8'12'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live > - ciaostellinamia : RT @giroditalia: ???Da Pinzolo ai Laghi di Cancano nel Parco Nazionale dello Stelvio, una delle frazioni più dure della Corsa Rosa con la Ci… - chris269804 : RT @giroditalia: ??The peloton is strung out with many riders already dropped. Follow live ?? -