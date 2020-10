LIVE – Giro d’Italia 2020 | diciottesima tappa | tutti gli aggiornamenti DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Lascritta delladeld’Italia, la Pinzolo-Laghi di Cancano di 208 chilometri. Ecco il giorno della verità, dove potrebbe essere deciso il: c’è infatti il tappone con i GPM di Campo Carlo Magno e Passo Castrin in avvio prima di affrontare la Cima Coppi del Passo dello Stelvio e la salita finale. Joao Almeida e Wilco Kelderman divisi da meno di venti secondi, Vincenzo Nibali chiamato all’impresa per riaprire la classifica: unaassolutamente da non perdere con Sportface che ve la racconterà fin dalla partenza con latestuale che non vi farà perdere nulla. Segui ila partire dalle 10:20 PERCORSO E ALTIMETRIA COME ...