Licenziamenti: blocco prolungato fino al 31 gennaio, ma i sindacati chiedono di arrivare a metà maggio. Senza esito l'incontro col Governo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lo stop ai Licenziamenti sarà prorogato al 31 gennaio 2021, in linea con lo stato d?emergenza. Il Governo - anche a fronte della recrudescenza dei contagi e delle nuove restrizioni alle... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lo stop aisarà prorogato al 312021, in linea con lo stato d?emergenza. Il- anche a fronte della recrudescenza dei contagi e delle nuove restrizioni alle...

Maratona notturna tra governo e sindacati sulla proroga del blocco dei licenziamenti. Il governo, con un prossimo decreto legge è pronto ad allungare il blocco fino al 31 gennaio 2021: un mese in più ...

