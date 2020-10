Libia: Serraj a Palazzo Chigi per incontro con Conte (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Il capo del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Serraj è arrivato a Palazzo Chigi, per un incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Il capo del Consiglio presidenziale libico Fayez al-è arrivato a, per uncon il presidente del Consiglio Giuseppe. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Libia Serraj Sappiamo ancora poco dei pescatori italiani bloccati in Libia da 50 giorni Il Post Sappiamo ancora poco dei pescatori italiani bloccati in Libia da 50 giorni

Peraltro, i due pescherecci erano stati fermati poche ore dopo la ripartenza verso l’Italia di Di Maio, che il primo settembre era andato in Libia per incontrare prima Fayez al Serraj, e poi Aguila ...

In Libia riaprono le principali rotte terrestri e aeree

L'inviata dell'Onu, Stephanie Williams, ha comunicato decisivi progressi nelle trattative tra le due fazioni che si contendono il Paese. Il governo di Tripoli e l'esercito della Cireanica si sono impe ...

