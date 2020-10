L’ex premier belga Sophie Wilmès positiva al Coronavirus: ricoverata in terapia intensiva (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 22 ottobre (Italia/Mondo)L’ex premier del Belgio e attuale ministra degli Esteri, Sophie Wilmès, è ricoverata in terapia intensiva dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Un portavoce ha confermato la notizia. «Le sue condizioni risultano essere stabili», ha spiegato Steve Detry aggiungendo che è curata da personale infermieristico «competente ed attento». Le sue condizioni non sarebbero allarmanti, nonostante si trovi nel reparto di terapia intensiva. October 22, 2020 Foto in copertina di repertorio: EPA/AFP/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Leggi anche: Sulla soglia del lockdown, Galli: «Se non ci riorganizziamo ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020), ultime notizie del 22 ottobre (Italia/Mondo)L’exdel Belgio e attuale ministra degli Esteri,Wilmès, èindopo essere risultataal. Un portavoce ha confermato la notizia. «Le sue condizioni risultano essere stabili», ha spiegato Steve Detry aggiungendo che è curata da personale infermieristico «competente ed attento». Le sue condizioni non sarebbero allarmanti, nonostante si trovi nel reparto di. October 22, 2020 Foto in copertina di repertorio: EPA/AFP/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Leggi anche: Sulla soglia del lockdown, Galli: «Se non ci riorganizziamo ...

