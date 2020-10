Leo Pari presenta Lucchetti | il brano che anticipa l' album

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Nell'intervista esclusiva Leohato "". Ha scritto per Cristicchi, Elodie e Renga, ma adesso svela le sue emozioni. Leo, nuovo singolo: “Parlo di incomprensioni e sentimenti trattenuti” su Notizie.it.

effettomusic : LEO PARI: FUORI “LUCCHETTI”, il nuovo singolo che anticipa l’album di prossima uscita. - ilGazzettinoves : #LeoPari: disponibile da oggi online il video di “Lucchetti” - sosbiglietti : Leo Pari, in anteprima il video di ‘Lucchetti’ - sprto : @Leo_Apostel Ha una visibilità pari o spesso superiore a quella dei leader dei grandi partiti. Lasciatelo dire, se corre le vince. - soundsblogit : Leo Pari, i “Lucchetti” come ‘un peso che ci lasciano l’anima imprigionata’ (intervista) -

Ultime Notizie dalla rete : Leo Pari

Notizie.it

Sabato è tempo di Clasico in Spagna e Leo Messi, ai microfoni di Dazn, ha parlato dell'eterna rivalità tra Barça e Real Madrid e tra lui e Ronaldo. "Quello ...Questo singolo, come i precedenti “Matrioska”, “Doberman” e “Le Donne Sono Come Le Stelle”, farà parte del nuovo album ...