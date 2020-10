Le Regioni anticipano un governo poco chiaro

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Una dopo l’altra le, a prescindere dal colore del loro, stanno procedendo a dare una stretta ai provvedimenti anti-Covid. Alla firma dell’ordinanza della Lombardia si accompagna la decisione della Campania e al varo, ieri a tarda sera, di quella del Lazio. Seguirà la Sardegna. Il leghista Fontana, i democratici Zingaretti e De Luca, l’autonomista di centrodestra Solinas: i governatori non vogliono perdere tempo – temendo l’accusa di averne perso già abbastanza – e assumono decisioni a tempo (tre-quattro settimane) con l’evidente scopo di evitare un lockdown generalizzato. Il divieto di circolazione tra la notte e l’alba – il cosiddetto «coprifuoco», che purtroppo ricorda tempi assai bui – la stretta sulla didattica a distanza, la chiusura dei centri ...

