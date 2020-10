Le prime foto di Stranger Things 4 svelano il ritorno di una “squadra d’assalto” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Finalmente ci sono le prime foto di Stranger Things 4 . Non si tratta di foto ufficiali e nemmeno di un trailer che annuncia i nuovi episodi bensì di una serie di scatti rubati dal set grazie all’inizio della produzione dopo il lungo stop dovuto alla pandemia da Coronavirus. Ma cosa mostrano e cosa rivelano questi primi scatti dal set? Per il momento non si è avvistato nessun adulto ma una grande “squadra d’assalto” che sicuramente farà sognare i fan e gli abbonati Netflix. Alcune nuove foto del set di Stranger Things 4 hanno rivelato il ritorno di Steve e Dustin, il mitico duo che si era un po’ perso negli episodi della terza stagione salvo qualche mitico sprazzo di vitalità. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Finalmente ci sono ledi4 . Non si tratta diufficiali e nemmeno di un trailer che annuncia i nuovi episodi bensì di una serie di scatti rubati dal set grazie all’inizio della produzione dopo il lungo stop dovuto alla pandemia da Coronavirus. Ma cosa mostrano e cosa rivelano questi primi scatti dal set? Per il momento non si è avvistato nessun adulto ma una grande “squadra d’assalto” che sicuramente farà sognare i fan e gli abbonati Netflix. Alcune nuovedel set di4 hanno rivelato ildi Steve e Dustin, il mitico duo che si era un po’ perso negli episodi della terza stagione salvo qualche mitico sprazzo di vitalità. ...

abelmontvgomery : @abbyvergas mado ma ti ricordi le prime foto sue che pubblicai me le firmasti tu - giuxperfectnow_ : Le prime due foto sono ironiche AHAHAHHA - Brigida79058009 : RT @CineGiornale1: Mr False le prime foto, le immagini di Can Yaman e Ozge Gurel fanno impazzire il web - gioggsan : Stasera su alcune facciate di palazzi di Montpellier sono proiettate le prime pagine di Charlie Hebdo con le vignet… - Guisanting : RT @GesuKrishna: le prime foto del volontario ai test vaccinali morto oggi per colpa di alcuni immigrati. RIP in pace pingelo accolo https:… -

Ultime Notizie dalla rete : prime foto iPhone 12, prime foto e video di come è fatto dentro macitynet.it Imperia: lampione in fiamme in viale Matteotti, sul posto i Vigili del Fuoco / Foto e video

L’entrata alle 9 per le scuole superiori può attendere. «Siamo pronti a partire anche con la didattica a distanza, vedremo». La nota del Ministero ha chiarito che l’entrata ...

Barbara D’Urso: seno in bella vista, la canotta di pizzo fa sognare – FOTO

Anche Barbara D'Urso dà il proprio contributo per le norne anti Covid-19: alle 23.00 tutti a casa, seno in bella vista e canotta di pizzo ...

L’entrata alle 9 per le scuole superiori può attendere. «Siamo pronti a partire anche con la didattica a distanza, vedremo». La nota del Ministero ha chiarito che l’entrata ...Anche Barbara D'Urso dà il proprio contributo per le norne anti Covid-19: alle 23.00 tutti a casa, seno in bella vista e canotta di pizzo ...