Le nuove restrizioni anti-Covid, regione per regione (Di giovedì 22 ottobre 2020) La mappa delle restrizioni regionali anti-Covid è sempre più estesa, ma variegata. Al momento tre grandi Regioni hanno proclamato il coprifuoco notturno, ma in Campania é più rigido. Vi sono poi altre ordinanze con restrizioni locali (oltre a quelle vigenti a livello nazionale). Lombardia In Lombardia il coprifuoco è in vigore da giovedì 22 ottobre fino al 13 novembre con orario dalle 23 alle 5 e impone il divieto di spostamento salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute. Nel fine settimana verrebbero inoltre chiusi i centri commerciali non alimentari e la grande distribuzione, lasciando aperti i supermercati e i negozi di generi di prima necessità se arriverà nelle prossime ore una decisione in ...

