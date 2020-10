Le Iene | un inviato aggredito dai Casamonica | ecco cos’è accaduto video

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Poco tempo fa vi avevamo riportato un’anticipazione sulla puntata di mercoledì 21 ottobre 2020 de Le. In base a questa, infatti, avremmo visto un servizio in cui uno degli inviati, nello specifico Alessandro Di Sarno, venivadai. Così, infatti, è stato. All’interno delle immagini, infatti, è andato da Nandoper chiedergli come mai avesse divulgato unin cui si vede un bambino alla guida di una macchina. La situazione, purtroppo, è degenerata molto in fretta. Qui sotto vi lasciamo il. Ildel servizio de LesuiCome possiamo vedere nella successione di sequenze, quindi, vediamo l’andare ...