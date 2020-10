Le accuse contro le forze speciali australiane in Afghanistan (Di giovedì 22 ottobre 2020) Per violenze eccessive e senza ragioni apparenti: ora se ne riparla per un controverso video su cui ha indagato ABC Leggi su ilpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Per violenze eccessive e senza ragioni apparenti: ora se ne riparla per unverso video su cui ha indagato ABC

Per violenze eccessive e senza ragioni apparenti: ora se ne riparla per un controverso video su cui ha indagato ABC In questi giorni sta circolando parecchio un video in cui si vedono alcuni soldati ...

Il segretario provinciale del Pd, Gianni Cordisco accusa la Lega: "il trasformismo in politica non porta bene"

La lega, nel centrodestra, è diventato il luogo nuovo in cui rispolverare antichi rancori di viaggiatori astuti delle elezioni. In piena pandemia, crisi, emergenza concentrano tutte le energie sulla ...

