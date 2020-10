Lazio, testa al Bologna: ecco la situazione infortunati (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA - Simone Inzaghi lo sa e richiama la Lazio all'ordine: basta pensare alla bella vittoria con il Borussia Dortmund di Champions League, testa solo al campionato. Sabato sera all'Olimpico, fischio ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA - Simone Inzaghi lo sa e richiama laall'ordine: basta pensare alla bella vittoria con il Borussia Dortmund di Champions League,solo al campionato. Sabato sera all'Olimpico, fischio ...

InCronaca : Dopo la brutta sconfitta col Sassuolo, in casa @BfcOfficialPage si pensa alla Lazio. Ce ne parla @MicMast1 ??… - 45acpjoe : @TarolaL Oppure sugli angoli ' ah !!! Mi sono appena accorto che è tornato Luiz Cayetano Lopez Y Martinez Armintari… - Aquila6811 : RT @upperclass951: Ora testa a sabato. Bisogna rialzarsi in campionato e vincere contro un Bologna in difficoltà ma sempre pericoloso. Prev… - mirkoSdE : RT @nardone93: Dopo 13 anni. Una partita perfetta, una partita di cuore e di testa. La Lazio è tornata in Champions. FORZA LAZIO! #ssl #ssl… - Fil07 : @CucchiRiccardo Se dice tutto in questa maniera può continuare a farlo sempre a testa alta, perché è corretto ed ed… -