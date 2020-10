Lazio, Akpa Akpro: “Non immaginavo di entrare così nel progetto tecnico di Inzaghi” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non immaginavo di entrare così nel progetto tecnico del mister, devo dimostrare le mie qualità ogni volta che scendo in campo per i compagni, la società ed i tifosi“. Così Jean-Daniel Akpa Akpro, ex Salernitana e ora idolo dei tifosi della Lazio dopo il gol in Champions League al Borussia Dortmund. “Contro la Sampdoria avevamo sbagliato partita, martedì abbiamo sfoderato una grande prestazione, dobbiamo continuare a giocare così. Non posso pensare al gol fatto in Champions, giochiamo ogni tre giorni e la testa è già alla prossima partita – ha detto Akpa Akpro intervistato dalla radio ufficiale della Lazio -. Questo è un grande ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Nondicosì neldel mister, devo dimostrare le mie qualità ogni volta che scendo in campo per i compagni, la società ed i tifosi“. Così Jean-Daniel, ex Salernitana e ora idolo dei tifosi delladopo il gol in Champions League al Borussia Dortmund. “Contro la Sampdoria avevamo sbagliato partita, martedì abbiamo sfoderato una grande prestazione, dobbiamo continuare a giocare così. Non posso pensare al gol fatto in Champions, giochiamo ogni tre giorni e la testa è già alla prossima partita – ha dettointervistato dalla radio ufficiale della-. Questo è un grande ...

