Lazio, Akpa Akpro: “Mio esordio in Champions indimenticabile, voglio una grande stagione. Inzaghi? Gli sono grato perchè…” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jean-Daniel Akpa Akpro si racconta.Non si spengono i riflettori sul nuovo acquisto della Lazio Jean-Daniel Akpa Akpro, reduce da una brillante prestazione maturata in Champions League contro il Borussia Dortmund e culminata con un gol. Il centrocampista ivoriano, intervistato ai microfoni di "Lazio Style Radio", si è espresso sul suo convincente avvio di stagione soffermandosi sui suoi obiettivi futuri.“Non credevo di entrare in così poco tempo nel progetto tecnico di Inzaghi, lo ringrazio. Come lui ho segnato al debutto in Champions, un'emozione che non scorderò mai. Devo dimostrare le mie qualità ogni volta che scendo in campo, voglio fare una grande ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jean-Danielsi racconta.Non si spengono i riflettori sul nuovo acquisto dellaJean-Daniel, reduce da una brillante prestazione maturata inLeague contro il Borussia Dortmund e culminata con un gol. Il centrocampista ivoriano, intervistato ai microfoni di "Style Radio", si è espresso sul suo convincente avvio disoffermandosi sui suoi obiettivi futuri.“Non credevo di entrare in così poco tempo nel progetto tecnico di, lo ringrazio. Come lui ho segnato al debutto in, un'emozione che non scorderò mai. Devo dimostrare le mie qualità ogni volta che scendo in campo,fare una...

