Lavoro | von der Leyen | Italia | Spagna e Polonia i primi ad accedere al fondo Sure

(Teleborsa) – L'Italia, insieme a Spagna e Polonia, sarà tra i primi paesi a ricevere i prestiti del programma Sure. Ad annunciarlo oggi in un video postato su Twitter è stata direttamente la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Stiamo facendo tutto quello che possiamo per mantenere i lavoratori al loro posto in Europa. Abbiamo mobilitato 100 miliardi di euro con il nostro programma Sure per sostenere i sistemi di cassa integrazione nei paesi europei, e abbiamo emesso delle obbligazioni sociali per raccogliere fondi per finanziare questo programma", ha ricordato von der Leyen nel video. "Sono lieta di annunciare – ha quindi annunciato la presidente della Commissione – che ...

(Teleborsa) - L'Italia, insieme a Spagna e Polonia, sarà tra i primi paesi a ricevere i prestiti del programma Sure. Ad annunciarlo oggi in un video postato su Twitter è stata direttamente la presiden ...

Recovery fund, fonti Ue: “Impossibile averlo in funzione l’1 gennaio”. Il Parlamento: “Contenti che la Germania si accorga dei ritardi”

Intanto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato su twitter che Italia ... Con SURE sosteniamo gli schemi temporanei di sostegno al lavoro fino a 100 miliardi. I primi ...

