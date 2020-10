Lavoro, primi 7 mesi assunzioni -38% a causa della pandemia (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nei primi sette mesi dell'anno, secondo i dati Inps, le assunzioni attivate dai datori di Lavoro privati sono state 2.919.000. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione è stata molto forte (-38%) per effetto dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19 e delle conseguenti restrizioni (obbligo di chiusura delle attività non essenziali) nonchè della più generale caduta della produzione e dei consumi. Tale contrazione, particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), risulta progressivamente attenuarsi fino a luglio (-20%). Il calo ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però particolarmente accentuato per le assunzioni con contratti di Lavoro a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Neisettedell'anno, secondo i dati Inps, leattivate dai datori diprivati sono state 2.919.000. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione è stata molto forte (-38%) per effetto dell'emergenza legata allaCovid-19 e delle conseguenti restrizioni (obbligo di chiusura delle attività non essenziali) nonchèpiù generale cadutaproduzione e dei consumi. Tale contrazione, particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), risulta progressivamente attenuarsi fino a luglio (-20%). Il calo ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però particolarmente accentuato per lecon contratti dia ...

