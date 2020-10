**Lavoro: Inps, da aprile a settembre oltre 3 mld di ore di cig covid autorizzate** (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - oltre tre miliardi di ore di Cig covid autorizzate tra aprile e il 30 settembre. Lo rende noto l'Inps che oggi ha diffuso il suo osservatorio sulla cassa integrazione guadagni. Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2020, per emergenza sanitaria, precisa l'Istituto, è pari a 3.058,1 milioni di cui: 1.475,9 milioni di Cig ordinaria, 988,2 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 594,0 milioni di Cig in deroga. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) -tre miliardi di ore di Cigautorizzate trae il 30. Lo rende noto l'che oggi ha diffuso il suo osservatorio sulla cassa integrazione guadagni. Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1°al 302020, per emergenza sanitaria, precisa l'Istituto, è pari a 3.058,1 milioni di cui: 1.475,9 milioni di Cig ordinaria, 988,2 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 594,0 milioni di Cig in deroga.

MinLavoro : Il Ministro @CatalfoNunzia ha firmato il decreto istitutivo del 'Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno de… - FrancescaNigr12 : @NICKY6UNICO @INPS_it Io mi sto creando i debiti perché non pagano la cassa integrazione, e per giunta a fine ottob… - Agenparl : Provincia di Savona: integrazione salariale per eventi atmosferici avversi - - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: #Inps, nei primi 7 mesi dell'anno le assunzioni sono state 2.919.000. Il calo registrato è stato del 38% per effetto dell… - Ettore572 : RT @magicaGrmente22: Inps: in primi 7 mesi 2.919.000 assunzioni, -38%. Cala trend perdite posti lavoro, -780.000 -

Ultime Notizie dalla rete : **Lavoro Inps Lavoro, Inps: crollano assunzioni, -38% in 7 mesi per effetto Covid askanews Mancato versamento dei contributi per la Gestione Agricoltura

L’INPS sta procedendo all’invio di avvisi bonari per il mancato versamento dei contributi per la Gestione Agricoltura. A breve, migliaia di lavoratori ...

Inps, arriva la nuova sezione Covid-19 con tutti i servizi: come accedere ai bonus

All’interno del dossier dell’Inps dedicato al Coronavirus è stata pubblicata la nuova sezione “Covid-19: tutti i servizi dell’Inps”. Ecco come richiedere tutti i bonus previsti.

L’INPS sta procedendo all’invio di avvisi bonari per il mancato versamento dei contributi per la Gestione Agricoltura. A breve, migliaia di lavoratori ...All’interno del dossier dell’Inps dedicato al Coronavirus è stata pubblicata la nuova sezione “Covid-19: tutti i servizi dell’Inps”. Ecco come richiedere tutti i bonus previsti.