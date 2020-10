(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Asono state254,9 milioni di ore, in crescita del 1214,9% rispetto a2019. Il 98% delle ore di Cig ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono statecon causale 'emergenza sanitaria Covid-19'. A, infatti, sono state239 milioni di ore di cig Covid: il 14% in più rispetto alle oread agosto 2020. E' quanto emerge dall'Osservatorio sulla Cassa integrazione guadagni pubblicato dall'

MinLavoro : Il Ministro @CatalfoNunzia ha firmato il decreto istitutivo del 'Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno de… - TV7Benevento : Lavoro: Inps, a settembre autorizzate 254,9 mln di ore cig... - zazoomblog : Lavoro: Inps da aprile a settembre oltre 3 mld di ore di cig covid autorizzate - #Lavoro: #aprile #settembre… - zazoomblog : Lavoro: Inps da aprile a settembre oltre 3 mld di ore di cig covid autorizzate - #Lavoro: #aprile #settembre… - MassimoSantoma2 : RT @FratellidItalia: Lavoro, Rizzetto: Da Anpal e Inps altro fallimento -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Inps

Nei primi sette mesi del 2020 l’Inps registra 2.919.000 assunzioni da parte di datori di lavoro del privato. Numeri scoraggianti se si considera che parliamo di quasi il 40 per cento in meno rispetto ...A settembre, infatti, sono state autorizzate 239 milioni di ore di cig Covid: il 14% in più rispetto alle ore autorizzate ad agosto 2020. E’ quanto emerge dall’Osservatorio sulla Cassa integrazione ...