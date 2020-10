Lavoro, effetto Covid: crollano assunzioni (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Le assunzioni attivate dai datori di Lavoro privati nei primi sette mesi del 2020 sono state 2.919.000. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione è stata molto forte (-38%) per effetto dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19 e delle conseguenti restrizioni (obbligo di chiusura delle attività non essenziali) nonchè della più generale caduta della produzione e dei consumi. E’ quanto emerge dall’Osservatorio sul Precariato diffuso dall’Inps sottolineando che “Tale contrazione, particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), risulta progressivamente attenuarsi fino a luglio (- 20%)”. Il calo – si legge – ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però particolarmente accentuato per le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Leattivate dai datori diprivati nei primi sette mesi del 2020 sono state 2.919.000. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione è stata molto forte (-38%) perdell’emergenza legata alla pandemia-19 e delle conseguenti restrizioni (obbligo di chiusura delle attività non essenziali) nonchè della più generale caduta della produzione e dei consumi. E’ quanto emerge dall’Osservatorio sul Precariato diffuso dall’Inps sottolineando che “Tale contrazione, particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), risulta progressivamente attenuarsi fino a luglio (- 20%)”. Il calo – si legge – ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però particolarmente accentuato per le ...

