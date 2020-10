Laura Pausini torna con “Io Sì”, colonna sonora del nuovo film con Sophia Loren (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si intitola Io Sì (Seen) il brano di Laura Pausini e canzone originale di The Life Ahead – La vita davanti a sé, il nuovo film con la regia di Edoardo Ponti che segna il ritorno di Sophia Loren, madre del regista, dopo 10 anni di assenza dalle scene. “So che il brano verrà proposto dai produttori del film per gli Oscar 2021“, ha affermato la cantante, che ha aggiunto: “Non voglio crearmi troppe aspettative su questa possibilità, ma non nego di aver festeggiato, come faccio di solito in questi casi, mangiando un hamburger. È un mio rito scaramantico: se poi il brano viene nominato dovrò stare a dieta ferrea per un mese per il red carpet, quindi festeggio prima!”. Il film ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si intitola Io Sì (Seen) il brano die canzone originale di The Life Ahead – La vita davanti a sé, ilcon la regia di Edoardo Ponti che segna il ritorno di, madre del regista, dopo 10 anni di assenza dalle scene. “So che il brano verrà proposto dai produttori delper gli Oscar 2021“, ha affermato la cantante, che ha aggiunto: “Non voglio crearmi troppe aspettative su questa possibilità, ma non nego di aver festeggiato, come faccio di solito in questi casi, mangiando un hamburger. È un mio rito scaramantico: se poi il brano viene nominato dovrò stare a dieta ferrea per un mese per il red carpet, quindi festeggio prima!”. Il...

