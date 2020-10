Laura Pausini, Io sì (Seen): la conferenza stampa di presentazione in diretta dalle ore 15 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi, giovedì 22 ottobre 2020, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Io sì (Seen), il nuovo singolo di Laura Pausini, colonna sonora del film La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti, che segna il ritorno sulle scene, dopo circa dieci anni, dell’attrice Premio Oscar Sophia Loren. Io sì (Seen): il nuovo singolo Io sì (Seen) sarà disponibile, in tutte le piattaforme digitali, a partire dal prossimo 23 ottobre. Nell’EP, saranno presenti anche le versioni in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese del singolo. Sul proprio profilo ufficiale Instagram, la cantante ha condiviso la cover del nuovo singolo e il seguente post: Eccola, questa è la cover di Io sì ... Leggi su soundsblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi, giovedì 22 ottobre 2020, si terrà ladidi Io sì (), il nuovo singolo di, colonna sonora del film La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti, che segna il ritorno sulle scene, dopo circa dieci anni, dell’attrice Premio Oscar Sophia Loren. Io sì (): il nuovo singolo Io sì () sarà disponibile, in tutte le piattaforme digitali, a partire dal prossimo 23 ottobre. Nell’EP, saranno presenti anche le versioni in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese del singolo. Sul proprio profilo ufficiale Instagram, la cantante ha condiviso la cover del nuovo singolo e il seguente post: Eccola, questa è la cover di Io sì ...

