Latina | dopo un incidente stradale minaccia la controparte con una pistola… giocattolo | denunciato 72enne

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Nella mattinata di oggi, 22 ottobre, i Carabinieri di Borgo Sabotino, a seguito di denuncia presentata da un 36enne ed una 71enne, hanno deferito in stato di libertà undi. L’anziano è statoper il reato di minacce aggravate. I fatti Il, durante un diverbio scaturito in seguito ad un sinistro, avevato le vittime mostrando una pistola in suo possesso. I militari operanti,aver identificato l’autore delle minacce, hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare presso la sua abitazione, durante la quale l’uomo ha consegnato spontaneamente una pistola “scacciacani” a salve modello beretta 92/sb, a cui era stato rimosso il tappo rosso., ...