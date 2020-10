Latina | blitz nell’appartamento di una nota pregiudicata | sequestrati droga | denaro contante e “preziosi” di dubbia provenienza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Nella mattinata odierna, i poliziotti della Questura dihanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di una donna di anni 47,, appartenente ad unafamiglia rom stanziale. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria i poliziotti rinvenivanodel genere marijuana ed hashish, per un peso complessivo di circa gr. 30. Celata all’interno di un comodino della camera da letto veniva rinvenuta altresì una ingente somma diin, pari ad Euro 25.000,00 in banconote di vario taglio e svariati monili in oro massiccio. La donna, già sottoposta alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. e confisca di beni, non ha saputo fornire alcuna giustificazione circa ...