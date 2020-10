Latina, 12enne stuprata da tre indiani per mesi. L’inferno durato tutto il lockdown (Di giovedì 22 ottobre 2020) Latina, 22 ott – Un inferno durato per tutto il lockdown e oltre quello vissuto da una bambina di nazionalità indiana, violentata ripetutamente da un gruppo di connazionali. I fatti hanno avuto luogo a Fondi (Latina). Le indagini condotte dagli agenti di polizia del commissariato locale hanno permesso di ricostruire la terribile odissea vissuta dalla vittima, 12 anni, dopo aver ricevuto la denuncia della madre. mesi infernali Gli aguzzini sarebbero tre immigrati indiani, tutti in attesa di permesso di soggiorno, che durante il periodo del lockdown avevano trovato ospitalità nell’appartamento dove la bambina viveva con la propria famiglia. Gli stupratori erano soliti approfittare dei momenti in cui il padre non era presente per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott – Un infernoperile oltre quello vissuto da una bambina di nazionalità indiana, violentata ripetutamente da un gruppo di connazionali. I fatti hanno avuto luogo a Fondi (). Le indagini condotte dagli agenti di polizia del commissariato locale hanno permesso di ricostruire la terribile odissea vissuta dalla vittima, 12 anni, dopo aver ricevuto la denuncia della madre.infernali Gli aguzzini sarebbero tre immigrati, tutti in attesa di permesso di soggiorno, che durante il periodo delavevano trovato ospitalità nell’appartamento dove la bambina viveva con la propria famiglia. Gli stupratori erano soliti approfittare dei momenti in cui il padre non era presente per ...

MediasetTgcom24 : Latina, stupro di gruppo su una 12enne durante il lockdown: fermati tre indiani #fondi - fattoquotidiano : Violenza sessuale di gruppo su 12enne, tre fermati in provincia di Latina - fanpage : Non avevano un posto dove stare durante il lockdown e sono stati accolti da una famiglia di Fondi. Quando il padre… - Luciana12827144 : RT @IlPrimatoN: Gli aguzzini erano tutti in attesa di permesso di soggiorno - Beatric72980398 : RT @claudio_2022: Latina, 12enne stuprata da tre indiani per mesi. L’inferno durato tutto il lockdown. Ma come si può, aveva solo dodici… -