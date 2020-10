Latina, 12enne stuprata da tre indiani durante il lockdown: fermati dalla polizia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tre indiani sono stati fermati dalla polizia con l'accusa di aver violentato una ragazzina di 12 anni a Fondi, in provincia di Latina, in pieno lockdown. I tre uomini erano ospiti della famiglia della ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tresono staticon l'accusa di aver violentato una ragazzina di 12 anni a Fondi, in provincia di, in pieno. I tre uomini erano ospiti della famiglia della ...

