L'allarme di Ricciardi: "Rennes-Krasnodar sarà una bomba biologica, come Atalanta-Valencia"

"Napoli-Az? Le autorità sportive devono adeguarsi: il Rennes ha giocato con uno stadio aperto, per la città sarà una bomba biologica, speriamo non sia letale come Atalanta-Valencia. Se si vive a Napoli, per gli anziani è bene chiudersi in casa: lavaggio delle mani e mascherini gesti inevitabili. Bisogna mantenere gli spostamenti al minimo, come faccio io a Roma. Se siamo responsabili, con lockdown mirati, invertiamo la curva". E' l'allarme lanciato da Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Speranza a Radio Punto Nuovo: "Il calcio? La situazione è drammaticamente cambiata, a maggio avevamo contenuto l'infezione. Se avessimo mantenuto un comportamento responsabile, saremmo andati avanti."

