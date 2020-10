L’allarme di Ricciardi: «Rennes-Krasnodar possibile bomba biologica come Atalanta-Valencia» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Speranza, ha parlato dell’epidemia da Coronavirus nel mondo del calcio Walter Ricciardi, consuletne del Ministro della Salute Speranza, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dei possibili pericoli in cui incorre il calcio durante l’epidemia di Coronavirus. «Napoli-AZ Alkmaar? Le autorità sportive devono adeguarsi: il Rennes ha giocato con uno stadio aperto, per la città sarà una bomba biologica, speriamo non sia letale come Atalanta-Valencia. Se si vive a Napoli, per gli anziani è bene chiudersi in casa: lavaggio delle mani e mascherini gesti inevitabili. Bisogna mantenere gli spostamenti al minimo, come faccio io a Roma. Se siamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Walter, consulente del Ministro della Salute Speranza, ha parlato dell’epidemia da Coronavirus nel mondo del calcio Walter, consuletne del Ministro della Salute Speranza, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dei possibili pericoli in cui incorre il calcio durante l’epidemia di Coronavirus. «Napoli-AZ Alkmaar? Le autorità sportive devono adeguarsi: ilha giocato con uno stadio aperto, per la città sarà una, speriamo non sia letale. Se si vive a Napoli, per gli anziani è bene chiudersi in casa: lavaggio delle mani e mascherini gesti inevitabili. Bisogna mantenere gli spostamenti al minimo,faccio io a Roma. Se siamo ...

