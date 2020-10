L’Agenzia americana del farmaco approva il Remdesivir per il trattamento del coronavirus (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gli stati Uniti approvano l'uso del farmaco antivirale Remdesivir contro il Covid-19. L'Agenzia americana del farmaco (FDA) ha dato piena autorizzazione alla somministrazione del Remdesivir per le persone ricoverate negli ospedali. Il produttore del farmaco Gilead ha annunciato di averi ricevuto il via libera al farmaco che sarà venduto col nome Veklury, sottolineando che si tratta dell'unico trattamento specifico contro ilo Covid-19 autorizzato dopo una procedura di verifica rigorosa e definitiva. Dopo l'annuncio le azioni di Gilead alla Borsa di New York sono balzate del 4%. Il Remdesivir, che è stato utilizzato per curare il presidente americano Donald Trump, era stato bocciato dall`Oms. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gli stati Unitino l'uso delantiviralecontro il Covid-19. L'Agenziadel(FDA) ha dato piena autorizzazione alla somministrazione delper le persone ricoverate negli ospedali. Il produttore delGilead ha annunciato di averi ricevuto il via libera alche sarà venduto col nome Veklury, sottolineando che si tratta dell'unicospecifico contro ilo Covid-19 autorizzato dopo una procedura di verifica rigorosa e definitiva. Dopo l'annuncio le azioni di Gilead alla Borsa di New York sono balzate del 4%. Il, che è stato utilizzato per curare il presidente americano Donald Trump, era stato bocciato dall`Oms.

