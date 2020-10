Lady Diana | le rivelazioni della sensitiva e l’omaggio di Kate Middleton e William

Leggi su dilei

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La memoria diresta indelebile nonostante siano passati più di 20 anni dalla sua morte.hanno omaggiato la Principessa pubblicando sul loro profilo Twitter alcune sue foto, proprio pochi giorni dopo che è circolata la notizia di una lettera inviata al Duca di Cambridge dallaSimone Simmons che dice di essere in contatto conD. È raro che il Palazzo omaggicon una pubblicazione ufficiale, ma i Duchi di Cambridge hanno voluto fare un’inaspettata eccezione per sottolineare il legame trae la madre prematuramente scomparsa, come a dire che il lavoro del Principe prosegue quanto in passato ha fatto. Spesso ...