La videolettera di Riccardo Bocca | “Caro Conte | le non decisioni fanno calare il consenso”

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ladi: 22 ottobre 2020 Carissimo premier, le invio questaperché lei è il simbolo abbagliante di come in questo momento la politica sia inadeguata – e anzi stordita – dalle emergenze che crisi e Covid impongono al nostro Paese. Quando, due anni fa, spuntò dal nulla, gli italiani si chiesero – tutti – perché proprio lei fosse l’uomo giusto per la poltrona di premier: zero esperienza parlamentare, zero esperienza gestionale e soprattutto zero garanzie che il suo curriculum da giurista diventasse il viatico per una gestione lungimirante della cosa pubblica. Domanda lecita che presto ha avuto risposta. Sì, lei era l’uomo, in un certo senso giusto. Perché ha mutuato subito ...