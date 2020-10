La Uefa sembra la nuova Spectre, un’organizzazione che vuole sterminare i calciatori (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono un po’ di giorni che mi frullano per la testa strane idee. Iniziamo dal sospetto che i vertici della Uefa, del calcio europeo, facciano parte della Spectre. Come se dovessero rispondere a un disegno di sterminio della attuale generazione di calciatori. Come in un film di James Bond. Lampante l’esempio della decimata Az Alkmaar costretta a giocare con il Napoli. Il problema è che quella squadra è un focolaio indiscutibile del Covid. La Spectre ha deciso di veicolare la pandemia tra i giocatori. Quello che avete letto fin qua è solo un incubo notturno. Accendo Sky e mi devo sorbire le due tiritere del Genoa e dell’Atalanta. La prima che insiste nel dire che loro vennero a giocare a Napoli nonostante la decimazione da Covid. Come se fosse stato un atto di coraggio e non di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono un po’ di giorni che mi frullano per la testa strane idee. Iniziamo dal sospetto che i vertici della, del calcio europeo, facciano parte della. Come se dovessero rispondere a un disegno di sterminio della attuale generazione di. Come in un film di James Bond. Lampante l’esempio della decimata Az Alkmaar costretta a giocare con il Napoli. Il problema è che quella squadra è un focolaio indiscutibile del Covid. Laha deciso di veicolare la pandemia tra i giocatori. Quello che avete letto fin qua è solo un incubo notturno. Accendo Sky e mi devo sorbire le due tiritere del Genoa e dell’Atalanta. La prima che insiste nel dire che loro vennero a giocare a Napoli nonostante la decimazione da Covid. Come se fosse stato un atto di coraggio e non di ...

Ultime Notizie dalla rete : Uefa sembra Napoli, l'Europa League è importante (anche) per il bilancio. Ecco il tesoretto dalla Uefa AreaNapoli.it Uefa, Ceferin: “Fortemente contrari alla Superlega”

È ciò che fa funzionare il calcio europeo e la Champions League è la migliore competizione sportiva del mondo”. E’ la dura presa di posizione della Uefa e del suo presidente Aleksander Ceferin in meri ...

Calcio, Tebas boccia progetto Superlega: "Pare scritto al bar"

Secondo le indiscrezioni circolate in questi giorni, la Fifa sosterrebbe il progetto Superlega, mentre l'Uefa sarebbe totalmente contraria. Secondo ESPN 'l'organo di governo del calcio europeo non sap ...

