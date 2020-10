La Turchia mette le mani sulla Guardia costiera libica (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Turchia entra a gamba tesa nella rotta nel Mediterraneo Centrale che finora ha portato in Italia oltre 26 mila migranti irregolari. Numeri alti ma tutto sommato contenuti rispetto ai 170 mila arrivi del 2014, annus horribilis per le migrazioni illegali nel nostro Paese. Numeri che potrebbero tuttavia aumentare se la Turchia dovesse aprire “rubinetto” … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 22 ottobre 2020) Laentra a gamba tesa nella rotta nel Mediterraneo Centrale che finora ha portato in Italia oltre 26 mila migranti irregolari. Numeri alti ma tutto sommato contenuti rispetto ai 170 mila arrivi del 2014, annus horribilis per le migrazioni illegali nel nostro Paese. Numeri che potrebbero tuttavia aumentare se ladovesse aprire “rubinetto” … InsideOver.

xulnet : RT @MarianoGiustino: Guardate la foto.Una conferma che la diplomazia delle cannoniere della #Turchia non dà alcun frutto: in #Libia,l’#Egit… - bisagnino : La Turchia lascia il sud di Idlib (e mette nel mirino i curdi) - medicojunghiano : RT @MarianoGiustino: Guardate la foto.Una conferma che la diplomazia delle cannoniere della #Turchia non dà alcun frutto: in #Libia,l’#Egit… - l_dolci : RT @MarianoGiustino: Guardate la foto.Una conferma che la diplomazia delle cannoniere della #Turchia non dà alcun frutto: in #Libia,l’#Egit… - xblunotte : RT @MarianoGiustino: Guardate la foto.Una conferma che la diplomazia delle cannoniere della #Turchia non dà alcun frutto: in #Libia,l’#Egit… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia mette Turchia, così Erdogan mette il bavaglio ai social Formiche.net Pensioni: Covid mette a rischio sostenibilità, come recuperare terreno

ed in tal senso mette in evidenza la debolezza di numerosi sistemi pensionistici. Assimilabili alla situazione italiana in questa area ci sono Austria con 22.1 punti, Spagna (27.5 punti), Turchia ...

Xylella: Crea alla ricerca di nuove varietà resistenti

Ampliare le varietà di ulivo resistenti alla Xylella, la cui scelta oggi è ridotta esclusivamente alla Leccino e alla Favolosa FS17, che da sole non possono permettere all'olivicoltura di sopravvivere ...

ed in tal senso mette in evidenza la debolezza di numerosi sistemi pensionistici. Assimilabili alla situazione italiana in questa area ci sono Austria con 22.1 punti, Spagna (27.5 punti), Turchia ...Ampliare le varietà di ulivo resistenti alla Xylella, la cui scelta oggi è ridotta esclusivamente alla Leccino e alla Favolosa FS17, che da sole non possono permettere all'olivicoltura di sopravvivere ...