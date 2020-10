La Tesla che si guida (quasi) da sola (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Tesla Autopilot diventa Full-Self Driving, ovvero permette per la prima volta all'auto di guidare da sola senza alcun intervento del guidatore. È un passo importante per il brand elettrico californiano, ma non è tutto oro quel che luccica. Intanto questo nuovo aggiornamento del sistema di guida semi-autonoma delle Tesla è ancora sperimentale, nel senso che inizialmente verrà attivato un una ristretta cerchia di vetture. Sono gli Early Access, ovvero un gruppo selezionato di clienti che ha prestato il suo consenso per partecipare a questo programma, facendo quasi da collaudatori. Secondo quanto dichiarato da Tesla, il guidatore dovrà solo impostare la metà sul navigatore e l'elettronica si ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) IlAutopilot diventa Full-Self Driving, ovvero permette per la prima volta all'auto dire dasenza alcun intervento deltore. È un passo importante per il brand elettrico californiano, ma non è tutto oro quel che luccica. Intanto questo nuovo aggiornamento del sistema disemi-autonoma delleè ancora sperimentale, nel senso che inizialmente verrà attivato un una ristretta cerchia di vetture. Sono gli Early Access, ovvero un gruppo selezionato di clienti che ha prestato il suo consenso per partecipare a questo programma, facendoda collaudatori. Secondo quanto dichiarato da, iltore dovrà solo impostare la metà sul navigatore e l'elettronica si ...

