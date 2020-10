La storia di Akpa Akpro | il gol più economico | la disoccupazione e la lite di Lotito

(Di giovedì 22 ottobre 2020)è diventato il nuovo idolo della Lazio. Si tratta di un calciatore che è partito dal basso e che è arrivato troppo tardi nel calcio che conta. E’ stato decisivo nella partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, il centrocampista ha chiuso definitivamente i conti contro i tedeschi, una gioia incontenibile per un calciatore anche sfortunato nel corso della sua carriera. Il costo del cartellino è stato di 200mila euro, poco meno del suo reddito calcistico di quasi 300mila euro che rappresenta il livello minimo di retribuzione per le squadre di un certo livello. La sua seconda vita è iniziata a 28 anni dopo ladel 2017 dovuta alla rescissione con il Tolosa a causa della pubalgia. E’ diventato ‘famoso’ perchè protagonista suo ...

Ha tolto Akpa a centrocampo. Ha rovinato tutto… Sempre con ‘sto Maistro, doveva togliere Maistro”, le frasi rubate al numero uno del club. La storia di Akpa Akpro Nato inizialmente come terzino, viene ...Anche il connazionale, Didier Drogba si è voluto complementare con l'ex Salernitana con una storia Instagram: Congratulazioni, Akpa-Akpro. Sei un esempio da seguire per quelli che pensano di non avere ...