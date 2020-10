La serie Insomnia Cafe: quale titolo divenne? Ecco la risposta (Di giovedì 22 ottobre 2020) La decima domanda per Damiano, concorrente di “Chi vuol essere milionario” che prosegue la sua scalata verso il milione è la seguente: Il titolo scelto per la serie era “Insomnia Cafe”, ma poi divenne… La risposta è Friends. Riuscirà ad indovinare il concorrente proveniente dalla Sardegna? Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) La decima domanda per Damiano, concorrente di “Chi vuol essere milionario” che prosegue la sua scalata verso il milione è la seguente: Ilscelto per laera “”, ma poi… Laè Friends. Riuscirà ad indovinare il concorrente proveniente dalla Sardegna?

Il titolo scelto per la serie era Insomnia Cafe ma poi divenne Friends. Gli autori David Crane e Marta Kauffman cambiarono diverse volte idea prima di arrivare alla decisione definitiva: prima Insomni ...

