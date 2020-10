La scuola deve andare avanti in presenza. E’ scontro tra la Azzolina e Fontana sulla didattica a distanza. Si schierano con la ministra anche i sindaci lombardi (Di giovedì 22 ottobre 2020) “In una fase così complessa per la Nazione, desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per trovare soluzioni differenti da quella adottata, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e del diritto allo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse”. Si conclude così la lettera inviata dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina al presidente della Regione lombardia Attilio Fontana che, nell’ordinanza regionale emanata ieri, prevede la didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole superiori lombarde a partire da lunedì prossimo. “Le attività scolastiche continueranno in presenza. Non possiamo permetterci – ha detto questa mattina il premier Giuseppe Conte alla Camera ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) “In una fase così complessa per la Nazione, desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per trovare soluzioni differenti da quella adottata, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e del diritto allo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse”. Si conclude così la lettera inviata dal ministro dell’Istruzione Luciaal presidente della Regionea Attilioche, nell’ordinanza regionale emanata ieri, prevede laper tutti gli studenti delle scuole superiori lombarde a partire da lunedì prossimo. “Le attività scolastiche continueranno in. Non possiamo permetterci – ha detto questa mattina il premier Giuseppe Conte alla Camera ...

Ultime Notizie dalla rete : scuola deve Covid-19: come comportarsi dinanzi a casi sospetti a scuola Orizzonte Scuola Azzolina scrive a Fontana e De Luca per tenere le scuole aperte. Conte: “La ministra vigilerà su ingressi scaglionati”

Si allarga lo scontro istituzionale tra governo e Regioni sulle ordinanze di Lombardia e Campania in materia di scuola: il governatore lombardo Attilio Fontana ha imposto l’obbligo di didattica a dist ...

Scuola e disabili: perché il precariato pregiudica un diritto

il dirigente scolastico si trova di fronte a delle graduatorie ogni anno che deve rispettare, quindi non è nel potere delle scuole garantirla. Gli insegnanti di sostegno sono tutti precari con ...

